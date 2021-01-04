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Van’da bitkin halede bulunan Bahri kuşu tedavi altına alındı
Van merkez İpekyolu ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halede bulunan Bahri kuşu tedavi altına alındı.
VAN 04.01.2021, 12:35
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Van merkez İpekyolu ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halede bulunan Bahri kuşu tedavi altına alındı.İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin halede bulunan Bahri kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
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