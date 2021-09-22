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Van’da bisiklet turu etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesinin ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ nedeniyle düzenlediği bisiklet turu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

VAN 22.09.2021, 16:21
Van’da bisiklet turu etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesinin ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ nedeniyle düzenlediği bisiklet turu etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Bisikletin günlük hayatta daha çok kullanılması ve teşviki amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ekrem Tanış, Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç, Van Gölü Doğa Sporları Kulübü ve Van Gölü Aktivistleri katıldı.

Eski Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan parkura korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak temsili olarak 30 bisikletçi katıldı. Bisikletçiler sıfır emisyon ve bisikletin yaygınlaşması adına 3 kilometrelik yol boyunca ‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın’ sloganlarıyla bisikletlerinin zillerini çaldı. Yoldan geçen ve balkonlarından etkinliği izleyen vatandaşlarda alkışlarla bisikletçilere destek verdi.

Varış noktası olan Atatürk Kültür Parkında ise Kültür Sanat Müzik Grubu tarafından seslendirilen şarkılarla halaylar çeken katılımcılara, ayran aşı ikramında bulunuldu.

Etkinlik; uçurtma, resim ve çeşitli sportif aktivitelerin ardından sona erdi.

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