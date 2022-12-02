Van’da bir ayda 21 bin 888 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda 21 bin 888 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarmadan haksız kazanç elde eden kişilere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-30 Kasım 2022 tarihleri arasında ‘tütün mamulleri ve makaron (filtreli sigara kağıdı) kaçakçılığı’ suçları soruşturması bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli markalarda toplam 21 bin 888 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığınca devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret, bir ülkeye gümrüğü ödenmemiş malı gizli olarak sokma veya sezdirmeden kaçırma işlemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir” denildi.