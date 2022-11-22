Van’da bin 35 personelle ‘Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması’ yapıldı

Van İl Jandarma Komutanlığınca bin 35 personelle ‘Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması’ yapıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığının vatandaşlara hissettirilerek alanda görünür olunması maksadıyla 21 Kasım 2022 tarihinde çocuk ve gençlerin korunması, okul çevreleri ile servis araçlarının denetimine yönelik ‘Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması’nın yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Jandarma sorumluluk sahasında 122 unsur ve 10 köpek unsuru olmak üzere toplam bin 35 personel görev almıştır. Yapılan uygulamada; sorgulanan 3 bin 58 şahıstan çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanarak adli/idari işlem yapılmıştır. Kontrol edilen 386 araçtan, 15 sürücüye toplamda 12 bin 868 TL cezai işlem uygulanmış ve 3 araç trafikten men edilmiştir. Genel güvenliğin ve asayişin sağlanarak vatandaşların huzur içerisinde yaşayabilmesine yönelik uygulamalara devam edilecektir” denildi.