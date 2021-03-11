Van’da ‘Beslenme Alışkanlıkları’ ve ‘Aile Mahremiyeti’ semineri

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programında bu hafta ‘Beslenme Alışkanlıkları’ ve ‘Aile Mahremiyeti’ seminerleri verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor. Her hafta farklı konu ve alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen program kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda pandemi kuralları çerçevesinde yapılan programda bu hafta İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Zeynep Karakuş, beslenme alışkanlıklarında tuz kullanımı konusunu anlattı. Tuzun faydaları-zararları, sebep olduğu hastalıklar ve Dünya Sağlık Örgütünün bu konudaki tavsiyeleri ile ilgili önemli bilgiler veren Diyetisyen Zeynep Karakuş, hazır gıdalarda bulunan tuz oranları ve tuz kullanımında doğru bilinen yanlışlarla ilgili de önemli detaylar paylaştı.

Daha sonra konuşan İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Sacide Kuşan, ‘Ailede iffet ve mahremiyet’ konusunda bilgiler verdi. Aile mahremiyeti ve çocuk mahremiyetini detaylı olarak anlatan Sacide Kuşan, sosyal medya ve sanal alemde mahremiyet konusuna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Seminer, yapılan konuşmaların ardından katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.