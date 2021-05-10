Van’da bayram öncesi gıda denetimi

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi gıda alanındaki denetimlerini arttırdı.

Yapılan denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş; “Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmeleri amacıyla denetimlerini arttıran ekiplerimiz, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgını nedeniyle tam kapanma tedbirleri genelgesi kapsamında faaliyetine izin verilen gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürmektedir. Bayram öncesi özellikle tüketimi artan şeker ve şekerli mamuller ile tatlı üreten ve satan işletmelere yönelik denetimler arttırıldı. Gıda üretim işletmelerinde, üretim akışı incelenerek asgari teknik-hijyenik esaslara riayet edilip edilmediği gibi hususlar öncelikle değerlendirilmektedir. Gıda satış işletmelerinde, satışa sunulan gıda maddelerinin muhafaza koşulları, etiket bilgileri ve son tüketim tarihleri özellikle kontrol edilmektedir. Ayrıca gıda işletmelerindeki çalışanlara korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılmakta olup tespit edilen olumsuz durumlar için gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Şimdiden tüm Vanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı kutlar, sağlık, huzur ve kurallara riayet edilerek pandemiyi geride bırakacağımız günlere vesile olmasını diliyorum” dedi.