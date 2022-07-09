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Van’da bayram namazı coşkuyla eda edildi

Van’da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar salavat eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı.

VAN 09.07.2022, 06:40
Van’da bayram namazı coşkuyla eda edildi

Van’da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar salavat eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından salavatlar okudu, dualar etti. Bayram namazı öncesi Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesindeki Pınar Camii’nde verilen vaazda, bayramların ve bayramlardaki akraba ziyaretlerinin önemi hakkında cemaate vaaz verildi. Cami imam hatibi ayrıca, kurbanlık hayvanların kesimi ve dağıtımına ilişkin cemaate bilgi verdi.

Kılınan bayram namazının ardından cami imam hatibinin maymun çiçeği ve koronavirüs salgını uyarısına karşı vatandaşlar birbiriyle tokalaşmadı.

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