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Van’da bayram boyunca otobüsler ücretsiz olacak

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

VAN 16.07.2021, 16:17
Van’da bayram boyunca otobüsler ücretsiz olacak
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Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Meclisi arefe ve Kurban Bayramı’nda toplu ulaşımı ücretsiz yaptı. Meclis tarafından alınan karar gereği Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler 19 Temmuz Pazartesi arefe gününden 23 Temmuz Cuma gününe kadar (5 gün) vatandaşa ücretsiz hizmet verecek” denildi.
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