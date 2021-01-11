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Van’da bayrak töreni
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Van’daki tüm okullarda saat 10.00’da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuyarak yeni haftaya başladı.
VAN 11.01.2021, 11:06
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Van’daki tüm okullarda saat 10.00’da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuyarak yeni haftaya başladı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00’u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Törene aileler ve öğrenciler bulundukları yerlerden katılırken, öğretmenler ise okullarında hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Yeni haftaya başlarken Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Van’da da tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı. Saat 10.00 itibarıyla Hüsrevpaşa İlk ve Ortaokulunda başlayan törene: yöneticiler, öğretmenler ve hâlihazırda görevli personel katıldı.
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