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Van’da ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

VAN 23.09.2021, 12:43
Van’da ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Atatürk Şehir Stadında düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterilerinin ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç; güreş, tekvando, karate, masa tenisi, okçuluk gösterilerini izledi.

Etkinlikle ilgili konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde etkinlikler düzenlendiğini ifade ederek, “İnsanlarımızın sağlıklı yaşayabilmesi için her gün belli miktarda hareket etmesi gerekiyor. Onun için eylül ayının 22’si, bütün Avrupa ülkelerinde insanların araç kullanmadığı, herkesin yürüyüş yaptığı bir gün. İlimizde de bütün branşlardaki sporcularımız statta etkinliklerde bulunup, insanlarımızı hareketli olmaya davet ettiler. Bu konudaki farkındalığı arttırmak için bütün branşlarımız kendi çapında birer faaliyet icra ettiler. Ben bu etkinlikte görev alan başta Gençlik ve Spor İl Müdürü ve ekibi olmak üzere tüm sporcuları tebrik ediyor, bütün Vanlıları Van Gölü sahilinde yürümeye davet ediyorum” dedi.

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