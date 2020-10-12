Van’da ‘askıda ekmek’ uygulaması

Vanlı fırıncılar, geçmişi Osmanlıya dayanan ‘Askıda ekmek’ uygulaması ile yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşıyor.

Kentte bulunan birçok fırında başlatılan ‘Askıda ekmek’ uygulaması ile hayırsever vatandaşlar tarafından muhtaç kişilerin ekmek ihtiyacı karşılanıyor. ‘Askıya ekmek bırak bir ihtiyaç sahibini sevindir” geleneği ile yıllardır ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını ifade eden Öz Pulatlar Unlu Mamulleri İşletmecisi Tevfik Pulat, yaklaşık 16 yıldır ‘askıda ekmek’ geleneğini sürdürdüklerini söyledi. Pulat, “2004 yılında azar azar başladık. Bugün ise 20 aileye ekmek veriyoruz. Ramazan ayında ise 30 aileye kadar ulaşıyoruz” dedi.

Mahalle halkının uygulamaya duyarlı olduğunu vurgulayan Pulat, ekmeklerin daha önce belirlenen ailelere verildiğini dile getirerek, “Müşterilerimizin yüzde 80’i bir ekmek bile olsa bırakıyor. Bizlerde bu ekmekleri her gelene vermiyoruz. Bu anlamda mahalle muhtarlarıyla irtibat halindeyiz. Muhtarlar tarafından belirlenen ailelere veriyoruz. Van’da ihtiyaç sahibi çok aile var. Sadece ekmek değil her konuda destek çıkmamız lazım. 500 kişi buraya bir ekmek bile bırakırsa bu en az 50 aile demektir” diye konuştu.

Askıda ekmek uygulamasının anlamlı olduğuna dikkat çeken Yusuf Doğan isimli vatandaş ise “Bizler için iki TL bir şey ifade etmez ama binlerce kişi için faydalı olur. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Çok maliyetli bir şey değil. Günde milyonlarca ekmek çöpe gidiyor. Bu nedenle bir ekmek biz de bırakabiliriz” dedi.

Remzi Altındaş isimli vatandaş da, “Askıya ekmek, ihtiyaç sahibi fakir fukaraya yardımcı olmak demektir. Sürekli ekmek bırakıyoruz. Bugün belki cebinde bir ekmek parası olmayan vatandaşlarımız var. Onlara destek çıkmak için bir ekmek bile yeterlidir” sözlerine yer verdi.