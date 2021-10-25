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Van’da aranması bulunan 21 şahıs yakalandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aranması bulunan 21 şahıs yakalandı.

VAN 25.10.2021, 09:49
Van’da aranması bulunan 21 şahıs yakalandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aranması bulunan 21 şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18-24 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 41 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 21 şahıs yakalanmış ve 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 3 adet üç tekerlekli bisiklet ve 1 adet bisiklet ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Bu yakalamalara ilişkin 15 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 4 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 3 adet tabanca, 40 adet dolu fişek ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Motosikletli Yunus Timleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda da 3 adet ruhsatsız silah, 1 adet kurusıkı tabanca, 40 adet fişek, 1,16 gram esrar, 2,26 gram eroin ve 10,31 gram metamfetamin ele geçirildiği ve şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapıldığı bildirildi.

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