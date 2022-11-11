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Van’da araç yangını
Van’ın Edremit ilçesinde alev alan otomobili, itfaiye ekipleri söndürdü.
VAN 11.11.2022, 16:46
Van’ın Edremit ilçesinde alev alan otomobili, itfaiye ekipleri söndürdü.
Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Edremit ilçesindeki Erdemkent Mahallesi’nde bulunan Papatya Anaokulunun yanında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin yandığını görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü.