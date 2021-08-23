Van’da ‘Anne-Baba Okulu’ semineri sona erdi

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Anne-Baba Okulu’ semineri sona erdi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından başlatılan ve İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Anne-Baba Okulu’ semineri ikinci gününde de ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirilen seminerin ikinci kısmı ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ sunumuyla başladı.

Daha sonra Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Güven’in ‘Gelişimin Kilometre Taşları’ sunumu ile devam eden program, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ın kapanış konuşması ile devam etti.

Seminer, yapılan konuşmaların ardından anne ve babalara katılım sertifikalarının verilmesi ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.