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Van’da anız yangını
Van’ın Saray ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
VAN 29.08.2022, 16:48
Van’ın Saray ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgilere göre olay, ilçesinin Kurucan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan anız yangını, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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