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Van’da ‘Ailemde Engelli Var’ semineri

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı bünyesinde ‘Ailemde Engelli Var’ semineri düzenlendi.

VAN 02.06.2022, 15:18
Van’da ‘Ailemde Engelli Var’ semineri

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı bünyesinde ‘Ailemde Engelli Var’ semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı, “Ailemde Engelli Var" konulu semineri ile devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda yapılan programa Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve kadınlar katıldı. Bu haftaki programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Sosyolog Ayşenur Bilen, kadınlara engellilere nasıl davranılacağı, engellilere karşı önyargı ve engellerin nasıl ortadan kaldırılacağı konulu seminer verdi.

Seminer karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

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