Van’da açık öğretim kayıtlarına yoğun ilgi

Van’da açık öğretim ortaokul ve lise kayıtlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Van’da açık öğretim ortaokul ve açık öğretim liseye kayıt yaptırmak isteyenler, kayıt büroları önünde kuyruk oluşturdu. İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı Açık Öğretim Lise ve Ortaokul Kayıt Bürosu önüne gelen onlarca kişi, lise ve ortaokula kayıt yapmak için kuyruklar oluşturdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Zehra Şeker Sarı, dışarıdan ortaokul ve liseye yoğun bir ilgi olduğunu ifade ederek, kayıtların 8 Şubat’ta sona ereceğini söyledi. Özellikle kayıtların son günlerinde aşırı bir yoğunlukla karşılaştıklarının altını çizen Sarı, “Burası İpekyolu Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı Açık Öğretim Lise ve Ortaokul Kayıt Bürosu. Buraya resim ve Kur’an-ı Kerim kursu açmak için gelenler de var. Onların kursunu da biz açıyoruz. Dolayısıyla yoğun geçiyor. Personellerimiz neredeyse 8 saat aralıksız çalışıyorlar. Akşam saat 17.00’den sonra çalışan arkadaşlarımız var. Hafta sonu işleri bitirmek için gelip çalışan arkadaşlarımız var. Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Özellikle kayıtların son günlerinde yoğunluk daha da artıyor. Neredeyse 100 kişilik kuyruklar oluşuyor” dedi.

Şu an yaklaşık 42 bin 500 kayıtlı öğrencileri olduğuna vurgu yapan Sarı, “Açık öğretim ortaokul ve lise kayıtlarını dahil edersek yaklaşık 42 bin 500 öğrencimiz var. Açık öğretime şu an çok yoğun bir talep var. Bunun yanında özellikle kadınlarımızdan yüz yüze eğitim talebinde bulunan öğrencilerimiz de var. Ama maalesef böyle bir imkanımız yok. Yüz yüze eğitim verme gibi bir şansımız yok. Tabii onlar buradan mezun olduklarında çok mutlu oluyorlar. Kadınların o mutluluğu haliyle bizleri de çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.