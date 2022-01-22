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İstanbul’da radikal terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam ve El Nusra’ya yönelik 8 ilçede 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Van’da 94 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
VAN 22.01.2022, 11:25
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 2, Başkale’de 8, Çatak’ta 28, Gevaş’ta 13, Gürpınar’da 41 ve Muradiye’de 2, olmak üzere toplam 94 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.