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Van’da 91 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 91 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi.

VAN 20.08.2021, 19:02
Van’da 91 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 91 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Narkotik Dedektör Köpeği Irmak ile yapılan aramada; 257 paket halinde 91 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.

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