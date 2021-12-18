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Van’da 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
VAN 18.12.2021, 11:25
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 6, Başkale’de 32, Erciş’te 1 ve Gürpınar ilçesinde ise 51 olmak üzere toplam 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.