Van’da 85 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 85 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale’de 21, Çaldıran’da 15, Çatak’ta 1, Erciş’te 2, Gürpınar’da 13, Muradiye’de 4, Özalp’te 27 ve Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 85 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.