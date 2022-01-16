Van’da 702 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 702 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale’de 142, Çaldıran’da 7, Çatak’ta 115, Edremit’te 5, Erciş’te 8, Gevaş’ta 49, Gürpınar’da 163, İpekyolu’nda 8, Muradiye’de 11, Özalp’te 82, Saray’da 25 ve Tuşba ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 702 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.