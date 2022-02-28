Van’da 7 organizatör tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21 - 27 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan 7 ayrı operasyonda; 17 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 7 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 4 araca el konulmuştur” denildi.