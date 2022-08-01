banner549

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Kosova polisinden çağrı: Paniğe kapılmayın!
Kosova polisinden çağrı: Paniğe kapılmayın!
TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi
TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi

Van’da 7 organizatör tutuklandı

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 organizatör tutuklandı.

VAN 01.08.2022, 10:36
Van’da 7 organizatör tutuklandı

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 25 - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda, 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 7 organizatör tutuklanmıştır” denildi.

Yorumlar (0)
29°
açık