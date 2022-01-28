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Van’da 63 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 63 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
VAN 28.01.2022, 16:11
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 63 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 21-27 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 63 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.