Van’da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 60 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Jandarma Suç Araştırma Timleri; düzensiz göçmenlerin kaldıkları "şok evler" diye nitelendirilen mekânlara yönelik çalışma başlattığı belirtildi. Açıklamada, “Timlerin, yaptıkları çalışmalar sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu 60 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığını sınır hattından itibaren organize eden, sınır hattından geçişini sağlayan, şok evinde muhafaza eden ve göçmenlere yiyecek, sim kart satan 5 şahıs olduğu tespit edildi. Göçmenlerin bulunduğu alanda suçüstü yakalanan şüpheli B.T. adli makamlarca tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.