Van’da 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Özalp ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine edilerek Özalp ilçesi kırsalında arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Arazide gömülü vaziyette 4 kilo 614 gram kubar esrar maddesi ve 2 kilo 10 gram reçine esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Van İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadelede ilk hedef kabul edilen uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi konusunda yürütülen kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor” denildi.