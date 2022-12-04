Van’da 55 bin taşımalı öğrenciye yemek hizmeti

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde eğitim gören 55 bin taşımalı öğrenciye her gün öğle yemeği hizmeti veriliyor.

Van merkez ve ilçelerinde eğitimlerini taşımalı olarak sürdüren yaklaşık 55 bin öğrenci, öğretmenevleri tarafından hazırlanan öğle yemeği hizmetinden faydalanıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van-Şişli Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Erzen, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenevleri ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde bütün ilçelerde taşımalı öğrencilere öğle yemeği hizmeti sunulduğunu belirterek, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde de bunun Van-Şişli

Öğretmenevi tarafından yapıldığını söyledi. Van genelinde 55 bin taşımalı öğrencinin her gün öğle yemeğini sıcak bir şekilde yediğini belirten Erzen, “Van-Şişli Öğretmenevi olarak İpekyolu ilçesinde 60 kilometre ile en uzak mahallesi Yatıksırt Mahallesi’nden Edremit’in 40 kilometre mesafedeki en uzak mahallesi Köprüler Mahallesi’ne kadar olan öğrencilerimize her gün sıcak yemek dağıtıyoruz” dedi.

Yemeklerin gıda mühendisinin kontrolünden geçerek her gün saat 12.00’a kadar tüm okullara ulaştığını belirten Erzen, “Gıda mühendisimizin kontrolünde her gün farklı çeşit olarak çıkan yemeklerimiz soğumadan öğrencilere ulaştırılıyor. Arkadaşlarımız dağlar arasından ve karlı yollardan geçerek yemekleri 60 kilometrelik bir mesafeye ulaştırıyor. Yani çocuk evden çok erken saatte gitmesine rağmen öğle saatlerinde sıcak yemeğini yemiş oluyor. Bu da hem veliler hem de öğrenciler açısından son derece kıymetlidir. Güzel geri dönüşler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gıda Mühendisi Muhammed Emin Polater ise her gün 4 bin öğrenciye yemek üretildiğind ve bu yemeklerin üretiminde besin ve kalori değerinin her gün özenle hazırlandığına vurgu yaparak, “Yemekleri sıcak bir şekilde öğrencilere ulaştırabiliyoruz. Sıcak yemeğin ulaştırılması konusunda çok büyük emek sarf ediyoruz. Yemekler gece saat 04.00’da hazırlanıp, sabah saat 10.00’da okullara ulaştırılmak üzere fabrikamızdan çıkıyor. Termokaplar ve özel aparatlar sayesinde soğumadan öğrencilerin önünde olacak şekilde ulaştırılıyor. Bu konuda öğrenci ve velilerden çok iyi dönüşler alıyoruz. Daha önce olmayan böyle bir hizmetin verilmesinden dolayı çok memnunlar” dedi.

Yemeklerde kullanılan ürünlerin tarladan çatala kadar kontrolden geçtiğini belirten Polater, “Kritik kontrol noktalarımız var. Sıcaklık kontrolünden hijyen kontrollerine kadar hepsi tek tek yapılıyor ve hiçbir gün ihmal edilmeden bu işlemler devam ediyor” şeklinde konuştu.