Van’da 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 2, Başkale’de 4, Çatak’ta 9, Gevaş’ta 13 ve Gürpınar ilçesinde 24 olmak üzere toplam 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.