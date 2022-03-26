Van’da 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 6, Başkale’de 9, Çatak’ta 3, Gevaş’ta 4, Gürpınar 25, İpekyolu’nda 1 ve Muradiye ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.