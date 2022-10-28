Van’da 51 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması olduğu belirlenen 51 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs ve şahısların yakalanmasında, süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 21-27 Ekim 2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde 21 bin 489 şahsın yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin toplam 51 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.