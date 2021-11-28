Van’da 5. Urartu Göz Günleri semineri

Van’da Urartu Göz tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Göz Günleri’ seminerinde göz tedavisindeki gelişmeler ele alındı.

Double Tree By Hilton Van Oteli’nde düzenlenen seminere Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Batman, Şırnak, Ağrı, Elazığ ve Iğdır illerindeki göz doktorları katıldı. Seminerde Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu ve Operatör Dr. Baran Bari İlhan tarafından birer selamlama konuşması yapıldı. Klinik hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunan Dr. Baran Bari İlhan, “Van’da 2005 yılından itibaren kesintisiz hizmet veren bir kuruluşuz. 7 doktorun hizmet verdiği merkezimizde 30’un üzerinde çalışanımız var. Bugüne kadar ciddi sayılarda muayene ve ameliyatın yapıldığı bir kliniğiz” dedi.

İstanbul Batı Göz Hastanesi Doktoru Operatör Dr. Mehmet Söyler’in göz tedavisinde uygulanan katarak ameliyatlarıyla ilgili sunum yapması ile devam eden program, Dünya Göz Hastanesi’nden Prof. Dr. Alper Ağca’nın lazerle göz çizdirme teknikleri ve son güncel yaklaşımlarla ilgili bilgiler aktarması ile sona erdi.