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Van’da 5 organizatör tutuklandı

Van’da polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda gözaltına alınan 11 organizatörden 5’i tutuklandı.

VAN 06.06.2022, 10:28
Van’da 5 organizatör tutuklandı

Van’da polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda gözaltına alınan 11 organizatörden 5’i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinden Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır” denildi.

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