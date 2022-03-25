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Van’da 47 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 47 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
VAN 25.03.2022, 09:40
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 47 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 11, Başkale’de 9, Çatak’ta 2 ve Gürpınar ilçesinde ise 25 olmak üzere toplam 47 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.