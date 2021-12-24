Van’da 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale’de 8, Çaldıran’da 5, Çatak’ta 115, Edremit’te 1, Gevaş’ta 14, Gürpınar’da 108, İpekyolu’nda 41, Muradiye’de 17 ve Tuşba ilçesinde 17 olmak üzere toplam 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.