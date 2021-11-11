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Van’da 40 bin ağaç toprakla buluşturuldu

Van’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında 40 bin fidan toprakla buluşturuldu.

VAN 11.11.2021, 16:31
Van’da 40 bin ağaç toprakla buluşturuldu

Van’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında 40 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Edremit’te Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında binlerce fidan Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez’in katılımıyla toprakla buluşturuldu. Van’da, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Edremit ilçesi Eski TOKİ mevkiinde etkinlik düzenlendi. Orman İşletme Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi tarafından organize edilen programda 7 bin fidan dikildi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 13 ilçede binlere fidan dikildiğini söyledi. Vali Bilmez, “Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Türkiye’nin her yerinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaç dikme etkinlikleri düzenlemektedir. İlimizde de şu an 16 lokasyonda 40 bin ağaç toprakla buluşturulmaktadır. Ayrıca kamu kurumlularımız ve vatandaşlarımıza da yüz bin ağaç dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu dağıtılacak ağaçlarda badem, ceviz ve sedir, bugün ise burada diktiğimiz alanda 7 bin ağaç, Kurubaş’ta 23 bin ağaç dikimi gerçekleştirdi. Tüm ilçelerimizde bugün ağaç dikimi gerçekleştirdi. İlçelerde de dikilen ağaçlarımız sedir, selvi, karaçam ve sarıçam ağaçlarından oluşuyor. İnşallah çocuklarımızla birlikte diktiğimiz ağaçlarımız, çocuklarımızın umutlarıyla birlikte büyüyecek. Orman oranı en düşük illerden biriyiz, nerdeyse kargaların ektiği ceviz ağaçları dışında ormanlık alanlarımız nerdeyse yok denecek kadar az. Son yıllarda ise ciddi anlamda bir ağaç dikimi, hem orman il müdürlüğümüz, hem belediyelerimiz gayret ve çaba içinde. Bu sebeple bugün yapılan anlamlı etkinlikten dolayı il müdürlüğümüze, Orman Genel Müdürlüğümüze ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Fidanlarımız çocuklarla beraber büyüyecekler”

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise Edremit Kent Ormanı’nda Milli Ağaçlandırma Bayramı nedeniyle etkinlik yaptıklarını belirterek, “Geçen yıl burada aynı etkinliğimizi düzenlemiştik. İnşallah gerek Edremit, gerekse de tüm ilçelerimizde orman varlığımızı arttıracağız. Maalesef geçtiğimiz aylarda çok üzücü bir olay yaşadık. Orman varlığımızın azalması yönünde orman yangınlarına şahit olduk. Biz Edremit Belediyesi olarak Edremit Kent Ormanı’nı inşallah önümüzdeki yıllarda artık tamamen orman halini hep birlikte göreceğiz. Geçtiğimiz yıl 55 dekarlık bir alanı ağaçlandırmıştık, bu yıl 60 dekarlık bir alanı ağaçlandırıyoruz. Önümüzdeki yıl toplamda 300 dekarlık bir orman ile halkımızı buluşturmuş olacağız. Bugün buraya kadar gelerek ağaçlandırmamıza destek veren valiliğimize, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Orman İşletme Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu fidanlarımız çocuklarla beraber büyüyecekler ve ileride onlar gibi yetişkin birer varlık olacaklar. Orman varlığımızın artması noktasında Edremit Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla seferber olduk, inşallah Edremit’i daha yeşil bir ilçe yapacağız” diye konuştu.

Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, vali yardımcıları, bazı ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve yardımcıları, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, İl Müftüsü Ömer Keskin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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