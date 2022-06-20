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Van’da 4 organizatör tutuklandı

Van’da ’Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ yapan 4 şüpheli tutuklandı.

VAN 20.06.2022, 09:45
Van’da 4 organizatör tutuklandı

Van’da ’Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ yapan 4 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 13-19 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonda 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır” denildi.

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