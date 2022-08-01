Van’da 4 kilo 454 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Saray ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 4 kilo 454 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 10.00 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Saray ilçesi kırsalındaki ağaçlık alana gizlenmiş 4 kilo 454 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.