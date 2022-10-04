Van’da ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ nedeniyle ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Türkiye’nin sayılı hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce sokak hayvanına şifa olan Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla barınakta etkinlik düzenledi.

Yapılan etkinliğe ortaokul öğrencileri ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan veteriner hekimler ve hayvan severler katıldı. Etkinlikte öğrencilere ilk olarak veteriner hekimler tarafından hayvan hakları, hayvanları korumanın ve sevginin önemi anlatıldı.

Verilen eğitimin ardından öğrenciler rehabilitasyon merkezini gezerek sokak hayvanlarına verilen hizmetleri inceledi. Özelikle kedi ve köpeklerle yakından ilgilenen çocuklar, eğlenceli vakit geçirip hayvanlara mama verdi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle her yıl etkinlik düzenlediklerini söyleyen Sağlık İşleri Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkan, “Kentin farklı bölgelerinde okuyan öğrencileri Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bir araya getirdik. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız yıl boyunca rutin olarak devam ediyor. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı’nın talimatları doğrultusunda mevcut Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin kapasitesi artırılacaktır. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız hız kazanacaktır” dedi.