Van’da 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale’de 27, Çatak’ta 37, Edremit’te 5, Erciş’te 3, Gevaş’ta 13, Gürpınar’da 125, İpekyolu’nda 8 ve Tuşba’da 16 olmak üzere toplam 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.