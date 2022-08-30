Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik bahçesindeki Atatürk heykeline çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı ile Garnizon Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi’nin yaya olarak halkın bayramını kutlaması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisi ile süren kutlamalar resmi geçiş töreni ile sona erdi.

Törene AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, kamu kurum ve kuruluş amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende özellikle kentte bulunan İranlı misafirlerin Türk bayrağı ile fotoğraf çekmesi dikkatlerden kaçmadı.