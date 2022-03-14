Van’da 29 kişi tutuklandı

Van’da hırsızlık ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 29 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 59 yıl hapis cezası bulunan ve 97 bin 840 TL para cezası almış, çeşitli suçlardan aranması olan 57 şahıs yakalanmış ve 27 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet çalıntı araç, 28 bin 825 TL ve 900 Dolar nakit para, 8 adet cep telefonu, 2 adet çeyrek altın, 4 adet imitasyon bilezik, 1 adet cüzdan ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından, 6 aranan şahıs yakalanmış ve 10 bin TL nakit para ele geçirilmiştir” denildi.