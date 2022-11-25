Van’da 29 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 29 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 18-24 Kasım 2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde 22 bin 342 şahsın GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin toplam 29 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.