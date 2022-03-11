Van’da 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale’de 34, Çaldıran’da 2, Çatak’ta 60, Gürpınar 108 ve Özalp ilçesinde 5 olmak üzere toplam 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.