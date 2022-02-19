Van’da 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale’de 1, Çatak’ta 22 ve Gürpınar’da ise 2 olmak üzere toplam 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.