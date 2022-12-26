Van’da 25 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van’da geçen hafta, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 25 şahıs hakkında işlem yapılırken, bin 857 paket sigara, 9 bin 661 adet ilaç ve 44 adet cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; bin 857 paket sigara, 9 bin 661 adet ilaç, 44 adet cep telefonu ele geçirildi. Yağma (Gasp) suçu çerçevesinde yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca şarjörü, 55 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 11 olay çerçevesinde 25 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı” denildi.