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Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otobüs kısa sürede adeta alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Van’da 231 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 231 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
VAN 06.02.2022, 10:20
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 231 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 17, Başkale’de 36, Çaldıran’da 3, Çatak’ta 24, Edremit’te 1, Erciş’te 16, Gevaş’ta 7, Gürpınar’da 111, Muradiye’de 6, Özalp’te 6 ve Tuşba ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 231 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.