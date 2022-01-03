Van’da 224 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 224 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 23, Başkale’de 7, Çaldıran’da 3, Çatak’ta 115, Edremit’te 1, Erciş’te 2, Gevaş’ta 5, Gürpınar 33, İpekyolu’nda 2, Muradiye 24, Tuşba ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 224 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.