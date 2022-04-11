Van’da 22 şahıs tutuklandı

Van’da değişik suçlardan araması bulunan 22 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 28 yıl hapis cezası ile 12 bin 630 TL para cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalanmış ve 18 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 8 milyon 600 bin İran parası, 3 bin Pakistan parası, 11 adet cep telefonu, 585 Türk Lirası, 2 adet kombi ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 4 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 46 adet fişek, 2 adet kesici alet ele geçirilmiştir” denildi.