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Van’da 22 kaçak göçmen yakalandı

VAN'IN MERKEZ TUŞBA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA TEKNEYLE BİTLİS'E FÇRMEYE ÇALIŞAN 22 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.

VAN 24.10.2020, 09:30
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Van’da 22 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tekneyle Bitlis’e fçrmeye çalışan 22 kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri i, Tuşba ilçesi 15 Temmuz Şehitler Parkı yanında bir tekne içerisinde, yasadışı yollardan ülkeye giriş yapan 22 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler ile yapılan görüşmede tekne ile Bitlis’e gitmek için Göçmen Kaçakçılarıyla anlaştıklarını beyan etmeleri üzerine; olay ile ilgili yapılan çalışma neticesinde, tekne sahibi F.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca Adli Kontrol Şartıyla Serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin yapılan işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim

edilecek.

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